РИАМО - 18 сен. Пассажир, который на станции «Боровицкая» московского метро упал на рельсы, погиб, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО представитель пресс-службы УВД на метрополитене.

Ранее на участке «серой» ветки от «Савеловской» до «Серпуховской» останавливали движение поездов из-за падения пассажира на пути.

«Около 16:59 на станции метро «Боровицкая» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена мужчина упал с платформы на жесткий путь под прибывающий электропоезд. Прибывшие на место медики констатировали смерть пассажира», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту проводится проверка.

Движение поездов восстановили на «серой» ветке метро после сбоя>>