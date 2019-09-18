РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 сен. Сотрудники полиции МУ МВД России «Балашихинское» задержали жителя Ногинска, подозреваемого в краже велосипеда, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции МУ МВД России «Балашихинское» обратилась местная жительница. Она рассказала о том, что из тамбурного помещения дома, расположенного на улице Советской, у нее похитили велосипед. Сумма ущерба составила 14 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан 26-летний житель Ногинска по подозрению в совершении данного преступления. Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.