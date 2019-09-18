РИАМО - 18 сен. На строящемся путепроводе на улицах Фрунзе и Мира в Мытищах рабочие начали бетонирование опор, завершить возведение объекта планируется в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Новый путепровод обеспечит движение транспорта через железнодорожные пути Ярославского направления Московской железной дороги.

«Работы ведутся по обеим сторонам железной дороги на крайних и промежуточных опорах сооружения. В настоящее время продолжается возведение трех опор. Всего будет построено восемь монолитных железобетонных опор. В конце текущего года специалисты подрядной организации планируют приступить к надвижке пролетного строения», - говорится в сообщении.

Рабочие возводят четырехполосный путепровод длиной почти 159 метров в составе транспортной развязки, общая протяженность которой с подходами и съездами составит 2 километра. Количество полос движения по основному ходу и съездам составит от двух до четырех.

Данный путепровод позволит улучшить транспортную доступность западной и восточной частей Мытищ.

Новая дорога обеспечит дополнительный выезд из города на федеральную магистраль М-8 «Холмогоры», разгрузив от пробок эстакаду на Олимпийском проспекте. Завершить строительство планируется в конце 2021 года.