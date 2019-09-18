РИАМО - 18 сен. В Подмосковье и Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности на ночь 19 сентября из-за заморозков, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» - это третий уровень погодной опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Предупреждение из-за заморозков в Московском регионе действует с 01:00 до 07:00 19 сентября. С 7 часов 19 сентября по 01:00 20 сентября предупреждение о погоде не требуется.

«Оранжевый» уровень погодной опасности также объявили на территории Тверской, Ярославской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Курской, Белгородской и Воронежской областей. В Брянской и Рязанской областях объявили предыдущий, «желтый» уровень опасности.

Ранее синоптики предупреждали, что температура в ночь на 19 сентября в Подмосковье может опуститься до минус 2 градусов.

До этого в Подмосковье из-за заморозков был объявлен «желтый» уровень опасности на 19-20 сентября.