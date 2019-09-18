РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 сен. В подмосковных Люберцах в рамках реконструкции Октябрьского проспекта памятник «Вечный огонь» не тронут, потому что проект начинается чуть дальше, в сторону области, сообщила руководитель направления земельно-правовых отношений ООО «ГорКапСтрой» Лилия Нуштаева.

В среду в администрации Люберец прошло заседание общественной палаты городского округа Люберцы, на котором обсудили, что будет с памятниками архитектуры после реконструкции Октябрьского проспекта.

«Памятник «Вечный огонь» не будет затронут, само начало проекта будет чуть дальше, в сторону области. Ни один памятник не будет снесен», – сказала Нуштаева.

По ее словам, памятник Юрию Гагарину будет перемещен.