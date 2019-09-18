РИАМО – 18 сен. К фестивалю «Круг света» в Москве в этом году присоединятся представители 35 стран, впервые участие примут Марокко и Черногория, сообщила в среду координатор фестиваля Татьяна Лифантьева.

«От 30 до 40 стран каждый год у нас принимает участие. В этом году 35 стран, и всегда есть прирост в новых странах, которые никогда не участвовали. В этом году это Марокко и Черногория», – сказала Лифантьева в эфире телеканала «Москва 24».

Организаторы призывают зрителей приходить на площадки заранее, за 1,5-2 часа.

С 20 по 24 сентября в мегаполисе в девятый раз пройдет самый яркий фестиваль осени, полюбившийся москвичам, – «Круг света». Гостям представят световые инсталляции и лазерные проекции от мастеров видеомэппинга со всего света, шоу на фасадах Большого театра и Политехнического музея. Кроме того, для посетителей проведут конкурсы, концерты и мастер-классы.