РИАМО – 18 сен. Организацию из Раменского городского округа привлекли к административной ответственности за невыполнение требований земельного законодательства РФ, так, на момент проверки на участке росли борщевик Сосновского и репейник, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В июле 2019 года управлением была проведена проверка соблюдения требований земельного законодательства РФ в отношении АО «Моссельпром» - собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 54,21 гектара, расположенного в Раменском городском округе.

«В результате проверки управлением установлен факт невыполнения собственником установленных требований и обязательных мероприятий по защите земель и охране почв, по предотвращению негативных процессов, ухудшающих качественное состояние земель. Участок не огорожен, зарос древесно-кустарниковой (ива, осина, береза) и сорной (борщевик Сосновского, пижма, репейник, пырей) растительностью», – говорится в сообщении.

Кроме того, по участку проходят газопроводные и электрические коммуникации. Признаков использования участка в сельскохозяйственном производстве не выявлено.

При рассмотрении административного дела от представителя юридического лица поступили документы, подтверждающие проведение работ по рекультивации участка, а именно договор по оказанию услуги по расчистке земельного участка от борщевика и сорных растений, акт сдачи-приемки выполненных работ, счет на оплату по договору, платежное поручение на сумму 1,35 миллиона рублей.

«В августе 2019 года управлением АО «Моссельпром» привлечено к административной ответственности в виде предупреждения», – резюмируется в материале.