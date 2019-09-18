РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 сен. Народные гуляния в честь Дня города Подольска пройдут во всех микрорайонах округа 21 и 22 сентября и завершатся фейерверком, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Во всех микрорайонах Подольска 21 и 22 сентября пройдут мероприятия, посвященные 238-й годовщине со дня основания Подольска и образования Подольского уезда. Для гостей и жителей округа проведут ярмарки, концерты, выставки, экскурсии и многое другое. В субботу, с 12:00 начнутся праздничные народные гуляния в Детском парке культуры и отдыха на улице Заводской, 6А и в парке культуры и отдыха «Дубрава» на улице Победы, 3 в микрорайоне Климовск», – говорится в сообщении.

Одновременно гуляния начнутся в парке «Елочки» на улице Сосновая в микрорайоне Кутузово, в культурно-досуговом центре «Южный» на улице Молодежная, 4, в Доме культуры «Плещеево» на улице Плещеевская, 38, в Доме культуры имени Карла Маркса на улице Большая Зеленовская, 50, во Дворце молодежи на Октябрьском проспекте, 11, во Дворце творчества молодежи на улице Павлика Морозова, 69, в Молодежном центре «Максимум» в микрорайоне Кузнечики и в Доме культуры имени Лепсе на Революционном проспекте, 27/16.

В Доме культуры «ЗиО» на улице Мира, 4 и в сельских Домах культуры «Федюково» в деревне Федюково, 2, и «Надежда» в поселке МИС, 25 с 14:00 запланированы интересные мастер-классы, игровые программы, дискотека. В 15:00 двери всем желающим откроет сельский Дом культуры «Быково» в одноименном поселке на улице Школьная, 8, где в 16:00 выступит духовой оркестр Подольской филармонии.

Народные гуляния 22 сентября с 16:00 до 21:00 пройдут в микрорайоне Кузнечики на бульваре 65 лет Победы, в микрорайоне Климовск на Октябрьской площади и у Дома культуры «Машиностроитель», а также у Дома культуры «Металлург» в микрорайоне Львовский. Зрителей ждут праздничные программы с участием творческих коллективов округа. На центральных площадках в микрорайонах 22 сентября выступят и популярные российские кавер-группы «Luxury Cover-Band», «Crocus Band», «Маори», дуэты «Хамелеон» и «Маяковский». Сразу после концерта в подольском парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина артисты приедут в микрорайоны и подарят жителям свои лучшие творческие номера.

Завершится День города красочным фейерверком, который запустят с нескольких площадок – у Сквера Поколений в Подольске, в микрорайонах Климовск, Кузнечики, Львовский. Разноцветные огни осветят вечернее небо Большого Подольска в 21:00.