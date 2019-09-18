РИАМО – 18 сен. Представители оператора «МаксимаТелеком» не посчитали взломом рассылку сообщений «Гай-гуй спасай Россию!» пользователям приложения MT_FREE в столичной подземке, сообщается в Twitter-аккаунте оператора.

В среду сообщения, содержащие лозунг: «Гай-гуй спасай Россию!», пришли всем пользователям приложения MT_FREE, которое помогает установить связь с Wi-Fi в метро.

«Приложение MT_FREE не было взломано. Мы используем push-уведомления, чтобы информировать пользователей нашего приложения о наличии сети для их удобства. Часть наших пользователей сегодня получили бессмысленные сообщения через этот механизм. Мы немедленно остановили сервис рассылки и в настоящее время изучаем причины», – говорится в сообщении.

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