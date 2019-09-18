РИАМО (БАЛАШИХА) – 18 сен. Рейд по взысканию с жильцов задолженностей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) провели по 10 адресам в Балашихе, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Комиссия из сотрудников администрации Балашихи, представителей управляющей компании и судебных приставов проводит рейды по взысканию задолженностей за жилищно-коммунальные услуги еженедельно. За один день они обходят около 10-20 адресов.

«В ходе очередного рейда по взысканию долгов за жилищно-коммунальные услуги, мы обошли 10 квартир на улицах Майкла Лунна, Трубецкой, Твардовского, Свердлова. Жильцы неоднократно были информированы о мерах, применяемых к неплательщикам. Мы, со своей стороны, рекомендуем вовремя вносить платежи за коммунальные услуги, а в случае возникновения каких-либо экстренных обстоятельств – обращаться в свою управляющую компанию», – сказала начальник экспертно-аналитического отдела управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Балашихи Анна Тришкова.

Она добавила, что в случае неуплаты по коммунальным платежам в течение двух месяцев жильцам начисляют штрафные пени, от 3 до 6 месяцев – открывают претензионную работу, от 6 месяцев и более – обращение направляется в суд.

В случае отсутствия собственника дома, ему оставляют повестку с требованием явиться в отдел судебных приставов по городскому округу.