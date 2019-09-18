РИАМО – 18 сен. Более 5,6 тысячи сотрудников столичных транспортных компаний и предприятий пройдут обучение к открытию Московских центральных диаметров (МЦД), они будут помогать пассажирам выбирать оптимальные маршрут и тариф, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Московские центральные диаметры свяжут разные направления Московской железной дороги. Благодаря новому наземному метро пассажиры смогут пересечь столицу за 40 минут

«Готовим к запуску МЦД больше 5,6 тысячи кассиров, контролеров и других сотрудников. Они помогут пассажирам выбрать оптимальный тариф и маршрут с пересадками. Напомню, на Московских центральных диаметрах будут три тарифные зоны и удобная интеграция с городским транспортом», – написал Собянин в своем Twitter-аккаунте.

Как уточняется на официальном сайте мэра Москвы, курс лекций прослушают кассиры и инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), сотрудники ситуационного центра ЦОДД и склада забытых вещей метрополитена, консультанты стоек «Живое общение», работники «Мосгортранса», а также кассиры и контролеры Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) и государственного казенного учреждения «Организатор перевозок».

Особое внимание на лекциях уделят тарифному меню – видам проездных билетов для каждой зоны МЦД, оплате провоза багажа, бесконтактным платежам и льготным абонементам, заверил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Занятия уже начались, они проходят в учебно-производственном центре столичной подземки. Слушателей разделили на 146 групп.

На каждую группу отведено по четыре часа. К запуску МЦД все сотрудники будут обладать необходимыми знаниями об этом виде транспорта, чтобы помогать пассажирам.

Движение поездов по первым двум МЦД планируют запустить к концу этого года. В перспективе появятся и другие диаметры, в частности, рассматривается возможность создать маршруты, которые соединят Зеленоград и Раменское, Апрелевку и Балашиху, Пушкино и Домодедово.

На МЦД-1 и МЦД-2 будет 66 станций, на 27 из них предусмотрены пересадки на метрополитен, МЦК и радиальные направления железной дороги. Работать диаметры будут с 05:30 до 01:00 – как и подземка.

По МЦД начнут курсировать поезда «Иволга», в которых поддерживается комфортный микроклимат и работает система обеззараживания воздуха. Кроме того, в вагонах есть крепления для велосипедов, точки доступа к Wi-Fi, USB-розетки для зарядки гаджетов.

На Московских центральных диаметрах будут действовать три тарифные зоны.

В «Центральной» зоне (для поездок внутри Москвы в границах станций Марк – Сетунь и Волоколамская – Остафьево) пассажиры смогут использовать все билеты метро, которые записывают на карту «Тройка». Пересадка между метро, МЦК и МЦД будет бесплатной. Так, если бы пассажир сейчас поехал на МЦД внутри Москвы, то по тарифу «Кошелек» карты «Тройка» это обошлось бы ему в 38 рублей (включая поездку на МЦД, метро и МЦК).

В случае поездки за пределами станций Марк – Сетунь и Волоколамская – Остафьево и по Московской области в пределах МЦД (тарифная зона «Пригород») также предусмотрена возможность бесплатной пересадки на МЦК, метро и МЦД. Разовая поездка по тарифу «Кошелек» карты «Тройка» в 2019 году будет стоить 45 рублей.

Если пассажир едет от станции, находящейся за границами МЦД, то стоимость складывается из двух составляющих: действующего билета на электричку (23 рубля за одну зону до границ МЦД) и 45 рублей. Эта тарифная зона называется «Дальняя».

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