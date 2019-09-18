РИАМО - 18 сен. В Москве полицейские расследуют факты мошенничества с электронными платежными системами, аферисты вносят средства на счет банковских карт через банкоматы, используя при этом сувенирные банкноты, имитирующие купюры Банка России, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

«Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали двоих мужчин, подозреваемых в хищении денежных средств из банкоматов путем мошенничества», – сказала заместитель начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

Ранее в полицию обратился сотрудник службы безопасности одного из столичных банков. С его слов, двое неизвестных пришли в отделение на улице Малая Дмитровка и пополнили баланс карты на 200 тысяч рублей, используя сувенирные купюры. После этого злоумышленники сняли 122 тысячи рублей с этого же счета и скрылись.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по адресу места происшествия задержали подозреваемых. Ими оказались 26 и 36-летний приезжие из ближнего зарубежья. Похищенными деньгами злоумышленники распорядились по своему усмотрению», - отмечается в материале.

26-летний задержанный, по данным следствия, причастен к еще одному аналогичному эпизоду. Он таким же образом пополнил карту на сумму более 1 миллиона рублей, а позже снял 145 тысяч. Тогда из банкомата специалисты изъяли 561 банкноту по 2 тысячи рублей, имитирующую купюры Банка России.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных», - говорится в сообщении.

На данный момент оба подозреваемых арестованы. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».