РИАМО - 18 сен. Поезда начали ходить на центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена после сбоя из-за падения человека на пути, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Ранее на участке «серой» ветки от «Савеловской» до «Серпуховской» останавливали движение поездов из-за падения пассажира на пути.

«На Серпуховско-Тимирязевской линии движение поездов восстановлено, вводится в график», - говорится в сообщении.

Человек погиб после падения на пути «серой» ветки московского метро>>