РИАМО - 18 сен. В Талдомском городском округе открыли два фельдшерско-акушерских пункта, в частности, объекты появились в деревне Кошелево и селе Николо-Кропотки, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

Возведение объектов велось в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья».

«Два новых фельдшерско-акушерских пункта призваны повысить доступность оказания первичной медицинской помощи жителям сельских территорий. ФАПы будут обслуживать в общей сложности 1,5 тысячи жителей из 38 населенных пунктов. Уже подобраны медицинские специалисты, в каждом будут вести прием фельдшер и медсестра», – отметила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Она уточнила, что фельдшерско-акушерские пункты укомплектованы мебелью и необходимым оборудованием – электрокардиографами, автоматическими дефибрилляторами, портативными аппаратами ИВЛ, пульсоксиметрами, спирометрами и другими диагностическими аппаратами.