РИАМО – 18 сен. В Сергиевом Посаде появится новое производство консервированного мяса, инвестиции в проект составят примерно 225 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Компания «МПК «Патриот» планирует на территории муниципального индустриального парка «М-8 Север» в Сергиево-Посадском городском округе построить завод по производству консервов из мясной продукции.

«Новое предприятие разместится на территории почти в 13 тысяч квадратных метров. Сейчас поданы документы на заключение инвестиционного соглашения с правительством Московской области, в рамках которого земельный участок может быть предоставлен на льготных условиях, без проведения торгов», – отмечается в сообщении.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, инвестиции в новый проект оцениваются в размере около 225 миллионов рублей.

«Компания планирует начать возведение завода в 2020 году, и в дальнейшем организовать в Сергиево-Посадском городком округе производство мясных консервов. МПК «Патриот» специализируется на выпуске нескольких линеек продукции из говядины, свинины, мяса птицы, конины и оленины, используя только мясо от российских сельхозпредприятий», – дополнил он.

По словам главы Сергиево-Посадского городского округа Михаила Токарева, готовая инфраструктура в индустриальном парке «М-8 Север» поможет более эффективно и в короткие сроки реализовать инвестиционный проект.

«Благодаря строительству предприятия будет создано 40 новых рабочих мест для жителей район, это очень важно для нас. Руководство муниципального индустриального парка и администрация района будут оказывать содействие инвестору в реализации проекта», – пояснил глава муниципалитета.