РИАМО - 18 сен. На столичных улицах и магистралях к вечеру среду зафиксировали пробки в семь баллов из десяти возможных, сильные заторы отмечаются на МКАД, Третьем транспортном кольце и в центре столицы, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Затруднения отмечены на внутренней стороне МКАД на севере, северо-западе и западе, внешняя сторона трассы стоит на юго-западе и юго-востоке. Третье транспортное, Садовое и Бульварное кольца Москвы забиты машинами практически по всей своей длине.

Пробки в центре мегаполиса традиционно наблюдаются у станций метро «Лубянка», «Китай-город», «Новокузнецкая», на набережных Москвы-реки, Водоотводного канала и Яузы, а также мостах.

Также плотный трафик на улице Бориса Галушкина, Ростокинском проезде, проспекте Мира, Дмитровском шоссе, Ленинградском шоссе, улицы Мневники, Звенигородском шоссе, Кутузовском проспекте, Профсоюзной улицы, Каширском шоссе, Коломенском проезде, Люблинской улице и других.

К 19:00 ожидается увеличение машин на дорогах города, пробки составят восемь баллов, затем к 20:00 снова снизятся до семи. Свободными дороги Москвы будут в десяти вечера, тогда прогнозируется трехбалльная загруженность улиц.