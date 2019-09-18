РИАМО – 18 сен. Женщина, скинувшая с моста на проспекте Защитников двух детей, имела регистрацию в столице, однако по указанному адресу семья не проживала, сотрудники соцзащиты посетят пострадавших детей в больнице после улучшения их самочувствия, сообщается на сайте столичного департамента труда и социальной защиты населения.

В ночь с 16 на 17 сентября женщина перекинула через парапет моста двух малолетних детей. Очевидцы срочно вызвали полицию и скорую помощь. Дети были направлены в детские медицинские учреждения.

«Женщина является матерью троих несовершеннолетних детей, двое из которых были с ней в ночь происшествия. Семья имеет регистрацию в Москве, но по ее адресу не проживала. Фактическое место проживания сейчас выясняется. На учете в учреждениях соцзащиты семья не состояла», – говорится в сообщении.

Женщина получала социальные выплаты на детей.

Специалисты соцзащиты навестят несовершеннолетних в больнице, как только позволит их состояние здоровья.

«После выписки детей работа с семьей будет продолжена, ей будет оказана необходимая социальная помощь», – резюмируется на сайте.