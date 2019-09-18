РИАМО - 18 сен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль в курсе дела осужденного Павла Устинова, но юридически не может быть адресатом пикетов в его поддержку и влиять на решение суда, сообщает Федеральное агентство новостей.

Тверской суд 16 сентября вынес приговор Устинову, которого признали виновным за применение насилия к омоновцу во время несогласованной акции в центре столицы 3 августа. Его приговорили к 3,5 годам в колонии общего режима. В Москве в среду проходят одиночные пикеты в поддержку Устинова.

«Да, нам известно об акциях в поддержку Устинова. Главное в этой ситуации - это то, что, насколько нам известно, приговор суда был обжалован, будет апелляция», - сказал Песков.

Он уточнил, что администрация президента не может являться адресатом данных пикетов, потому что ни она, ни глава государства не имеют права оказывать давление на суд. Тем не менее Кремль принимает разные точки зрения на данное дело к сведению.