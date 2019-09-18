РИАМО (БАЛАШИХА) – 18 сен. Участники заседания антинаркотической комиссии Балашихи предложили внедрить в учреждениях образования, культуры и спорта новые профилактические программы и обучить волонтеров методикам их проведения, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Заседание антинаркотической комиссии Балашихи провел в среду заместитель главы администрации округа Олег Бурлин. В работе приняли участие представители профильных управлений, полиции, учреждений здравоохранения, управления Федеральной службы исполнения наказания.

«Члены комиссии рассмотрели вопрос внедрения в учреждениях образования, культуры и спорта новых профилактических программ и обучения волонтеров методикам их проведения. В единый волонтерский центр Балашихи, который работает на базе молодежного центра «Спутник», будут набирать новых добровольцев. Они будут заниматься профилактикой наркомании в образовательных и социальных учреждениях», – говорится в сообщении.

В ходе заседания также речь шла об организации работы по выявлению и пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ и мерах ее совершенствования.

«Участники заседания обсудили реализацию мер, направленных на снижение роста распространения рекламы наркотического содержания и мероприятий по ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы», – заключается в материале.