РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 сен. Горожан, обслуживаемых котельной «ПЭМЗ» в Подольске, просят заключить договоры на поставку тепла с Подольской теплосетью, сообщается на сайте МУП «Подольская теплосеть».

«Уважаемые потребители, имеющие ранее заключенные договора теплоснабжения с котельной АО «ПЭМЗ». В соответствии с договором аренды, заключенным между МУП «Подольская теплосеть» и АО «ПЭМЗ», с 1 сентября текущего года (2019 года – ред.) тепловая энергия на нужды отопления и горячего водоснабжения осуществляется Подольской теплосетью. Потребителям (для отопления и горячего водоснабжения) необходимо в кратчайший срок заключить договор с МУП «Подольская теплосеть», – говорится в сообщении.

В случае отсутствия заключенного договора теплоснабжения с МУП «Подольская теплосеть», поставка тепловой энергии в осенне-зимний период осуществляться не будет. По всем вопросам можно обратиться по телефону: 8(496)763-89-51.