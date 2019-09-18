РИАМО - 18 сен. В стационаре Рошальской городской больницы стартует капитальный ремонт, его проводят в рамках госпрограммы региона «Здравоохранение Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

На данный момент уже заключен госконтракт на капитальный ремонт и подписан акт открытия объекта для его проведения.

«Был произведен осмотр отделений стационара: хирургического, гинекологического и терапевтического, предназначенных под капитальный ремонт. Определен объем выполняемых работ. Основная задача сейчас - организовать ежедневное получение пациентами медико-санитарной помощи в полном объеме, ни на минуту не останавливая работу стационара», - сказал главный врач Игорь Цой.

Планируется, что принимать пациентов в стационаре будут в полном объеме, как и прежде. Госпитализированных пациентов будут размещать в крыле, где не проводится ремонт.