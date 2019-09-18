РИАМО - 18 сен. Службы метро устраняют сбой на Серпуховско-Тимирязевской линии подземки, который произошел из-за падения человека, пассажирам рекомендуют воспользоваться другими ветками, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.
На «серой» ветке остановили движение между «Савеловской» и «Серпуховской» из-за падения пассажира. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
«Для запуска движения потребуется около 25 минут», — говорится в сообщении.
Пассажиров призвали пользоваться другими линиями.
Движение поездов восстановили на «серой» ветке метро после сбоя>>
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