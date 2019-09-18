РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 сен. Двадцать восемь жителей подмосковных Люберец были награждены благодарственными письмами за оказанную гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области, сообщил председатель общественной палаты городского округа Люберцы Петр Ульянов.

В среду в администрации прошло заседание общественной палаты, на котором Ульянов вручил благодарственные письма активным жителям.

«В Люберцах было собрано 123 коробки гуманитарной помощи, это 1 706 килограммов. Хотелось бы поблагодарить активных жителей за помощь», – сказал Ульянов.

В конце июня – начале июля текущего года в Иркутской области из-за сильных дождей произошел подъем уровня рек, в зоне затопления оказались более 30 населенных пунктов, насчитывающих около 4 тысяч домов, в которых проживали свыше 9 тысяч человек. Был введен режим чрезвычайной ситуации. Детей из зоны затопления отправили в лагеря за пределами региона.