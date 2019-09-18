РИАМО - 18 сен. Московское УФАС проверит ролик, размещенный на YouTube-канале журналиста Алексея Пивоварова «Редакция», в котором рекламировалась алкогольная продукция, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В рекламе присутствовала алкогольная продукция, реализуемая магазином SimpleWine. По сюжету ролика консультант заведения помогал блогеру подобрать вино для «небольшого семейного вечера», упоминались и конкретные марки спиртного. Помимо этого, описание к ролику содержало ссылку на сайт SimpleWine, информацию о скидках, а также промо-код.

«Стоит отметить, что перед началом ролика о SimpleWine в выпуске появилась вставка с пометкой «Реклама», но признаки нарушения закона о рекламе все равно имеются», - говорится в сообщении.

Законодательство РФ запрещает реклама алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 5% за пределами мест реализации алкоголя. Более того, реклама алкоголя в Сети запрещена в целом.

«Для начала разбирательства Московское УФАС России направило запросы о предоставлении информации в группу компаний Simple, канал «Редакция» и рекламное агентство Carrot Blogging Agency. <…> В настоящее время на запрос ответило лишь Simple, которое заявило, что компания не заключала никаких договоров на распространение спорной рекламы с блогером», - отмечается в материале.

Сам Пивоваров уклоняется от предоставления информации в ФАС, что также грозит административным штрафом.

«В настоящее время участие Алексея Пивоварова в создании и распространении спорной рекламы представляется безусловным», - заключается в сообщении.