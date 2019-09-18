Многие москвичи предпочитают брать именно летний отпуск, который в результате не всегда оправдывает их ожидания. Отзывы в TripAdvisor и путеводители не помогают избежать сюрпризов. Обозреватель РИАМО отыскала москвичей, которые побывали летом в США, Италии, Германии и Болгарии, и узнала, что не так с советами в путеводителях.

Александр, 27 лет, был в Нью-Йорке:

© личный архив Александра © личный архив Александра 1 из 2

«В августе я впервые поехал в США на 2,5 недели. Несмотря на то, что к поездке я готовился чуть ли не за год, на месте я столкнулся с рядом проблем, о которых нигде не было написано. Нью-Йорк, о котором снято столько фильмов и написано песен, оказался не таким комфортным для путешественников, как мне казалось.

Первое, с чем пришлось столкнуться — это странная система оплаты проезда в метро: карточки часто не срабатывают на турникетах. Крайне непонятен принцип движения поездов. Например, можно нарваться на поезд-экспресс, который увезет без остановок в дальние дали. Выяснилось, что на карте метро у каждой станции мелким шрифтом написано, останавливается ли поезд определенной ветки здесь или пролетает мимо. В вагонах нет карты метрополитена, как в Москве, и чтобы посмотреть карту, надо выйти из поезда. Кроме всего прочего, летом нью-йоркское метро грязное, на стенах потеки, валяется мусор и на станциях душно, как в хаммаме. Хотя кондиционер в поездах мне понравился, дует равномерно.

На некоторых станциях перейти на противоположную сторону, чтобы сесть на обратный поезд, можно только через улицу, заплатив за проезд еще раз, а это 2,75$!

Про то, что Нью-Йорк — очень дорогой город, конечно, говорят все, но проблема в том, что здесь деньги можно потратить скорее от незнания, чем из-за дороговизны. Например, выяснилось, что на смотровой площадке платить наличными стоит на 8$ дороже, чем по карте, но об этом никто не предупреждает, узнаешь уже по факту, когда выдали чек и сдачу.

В туалет в центре города попасть бесплатно непросто. В «Макдоналдсе» или в торговых центрах нужно обязательно что-то купить, чтобы открыть кодовые замки в туалете.

Из плюсов Нью-Йорка стоит отметить, что у него определенно есть свой стиль, своя атмосфера. Притом днем и вечером она разная.

© личный архив Александра © личный архив Александра © личный архив Александра 1 из 3

Кроме Манхэттена, я останавливался в Бруклине. Когда я приехал в первый раз туда на метро с сумками и искал свое жилье, мне было некомфортно.

Вокруг все черные, кругом пахнет травкой и отовсюду слышна громкая музыка — был выходной перед праздником труда.

Но в итоге оказалось, что там совсем не так опасно, как показывают в фильмах, и мое пребывание в Бруклине завершилось мирно и без происшествий. Хотя, говорят, в паре кварталов от места, где я проживал, — реально опасный район Бушуик, где вырос известный рэпер Jay-Z.

Порадовал бесплатный паром на Статен-Айленде, который проходит мимо статуи Свободы. Поездка на пароме в закатных лучах солнца мне очень понравилась, хотя было ощущение, что в конце за что-то заставят платить, хотя бы таксу, так как здесь никогда не знаешь окончательную сумму покупки и услуг из-за налогов».

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Ольга, 30 лет, отдыхала в Риме и на побережье:

© личный архив Ольги © личный архив Ольги 1 из 2

«В Рим я поехала второй раз за год, потому что люблю Италию и всегда хотела побывать там летом. Оказаться в вечном городе в конце августа вдвоем с парнем казалось мне очень символичным, так как я открывала там весну.

Я прочитала десятки путеводителей, в которых обещали, что август в Риме мягкий, романтичный и праздный, такой, как в фильмах Феллини и Соррентино.

Несмотря на большое количество туристов в это время, я думала, что прогулки под римскими лучами солнца среди развалин, посиделки на Испанской лестнице, отдых на виллах и охлаждение в фонтанах окупят все минусы. Но летом, в плюс 35, Рим оказался совсем не похож на город великих режиссеров.

Во-первых, потому что тебе все время жарко — хочется сменить одежду уже через полчаса после прогулки. Находить спасения у фонтанов не вариант, подойти к Треви или Фонтану четырех рек проблематично, потому что желающих это сделать очень много.

Во-вторых, в этот период в городе слишком много туристов. Их настолько много, что даже сами итальянцы уезжают из города в августе. Все пять моих любимых римских ресторанов оказались закрыты — их сотрудники ушли в отпуска. Учитывая сиесту, пообедать или поужинать в Риме оказалось проблемой. Каждый вечер перед заведениями в районе площади Навона выстраивалась огромная очередь.

© личный архив Ольги © личный архив Ольги 1 из 2

Ко всему прочему, август в Италии — еще и сезон свадеб. Женихов с невестами мы видели каждый день: на фоне Колизея, на Испанской лестнице, площади Навона и на Амальфитанском побережье. Из интересного — можно стать свидетелем торжества с участием знаменитостей. На центральном площади в Равелло мы наблюдали за красивой парой итальянцев, гостем на свадьбе которых был ирландский боксер Конор Макгрегор. Это, разумеется, привлекло очередную толпу желающих разглядеть короля смешанных единоборств.

Амальфитанское побережье в августе тоже оказалось «захвачено» туристами, поэтому за фото на фоне живописных видов Позитано, Амальфи или Равелло приходилось «сражаться» с китайцами. Из летних плюсов побережья — ласковое море, в водах которого забываешь о количестве людей рядом с тобой, и роскошные бассейны на отвесном краю амальфитанских скал».

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Евгения, 29 лет, ездила в Берлин:

© личный архив Евгении

«Этим летом по личным причинам мне пришлось часто ездить в Берлин. Я была там три раза. И если раньше он казался мне уродливым, то чем чаще я приезжала, чем больше встречала людей и посещала нетуристических мест, тем сильнее он мне нравился. Он, как и Москва, может не спать ночами и кормить шаурмой, которая здесь называется кебабом. Я теперь знаю места, где можно купить ее за 1 евро — причем невероятно вкусную.

Из минусов, о которых не принято писать в путеводителях: в кино сходить дорого, а фильмы не скачивают. Такси стоит прилично, но в метро можно проехать и зайцем.

На форумах я читала, что архитектура восточного Берлина напоминает советскую застройку, и если приезжать на 3-4 дня, то Берлин покажется вам Россией. Оказалось, внутри этих зданий можно встретить современные арт-объекты. Вокруг при этом скопление велосипедов, а не машин, как в Москве.

Берлин — это такой потрепанный парень, грустный, в силу своей долгой и тяжелой истории, но постоянно рефлексирующий, меняющийся и совершенствующийся.

Лето в Берлине, как мне говорили, влюбляет в себя. Много парадов, фестивалей и всевозможных бесплатных мероприятий. Минусы — толпы людей, удорожание билетов по сравнению с другими сезонами и отсутствие моря.

© личный архив Евгении © личный архив Евгении 1 из 2

В путеводителях не пишут, что прелесть лета в немецкой столице в том, что никогда не знаешь, как может закончиться твой день. Вполне вероятно, что в поисках туалета вы набредете на захваченную африканцами территорию, которую они превратили в пляжный бар, и вам оттуда не захочется уходить.

Еще меня удивило, как можно так запросто пить пиво в автобусе по пути из аэропорта, в метро по пути на выставку, на улице по пути на детскую площадку. И это не выглядит неприятно или отталкивающе. Об этом нигде не написано!»

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Анна, 35 лет, отдыхала в Бургасе:

© личный архив Анны © личный архив Анны © личный архив Анны 1 из 3

«В июле я отдыхала в Бургасе, в Болгарии. Несмотря на то, что Болгария — европейская страна (хоть и все говорят на русском), меня удивило отношением к женщинам, путешествующим без сопровождения. Когда я прилетела в аэропорт Бургаса, у стойки туроператора сотрудники очень удивились, что я одна.

При отлете, когда я проходила паспортный контроль, меня снова спросила: «Вы что, одна?»

Я знала, что такая реакция может быть в Турции, Тунисе и ОАЭ, но чтобы в Болгарии...

Негативным моментом, о котором не узнаешь на TripAdvisor, Booking или в турагентстве, для меня стали детали сервиса — платные полотенца, балконы с номинальными перегородками и отсутствие шумоизоляции.

Еще одна проблема — «развод» туристов. Кажется, подобное есть во всех туристических местах, но здесь он просто запредельный. Местные гиды водят экскурсантов не в самые лучшие лавки и рекомендуют приобретать продукцию в два-три раза дороже реальной стоимости. Мои попутчики из отеля потом обнаружили аналогичные товары с огромной разницей в цене.

Облом вышел и с ягодами, потому что июль для этой страны — межсезонье. Никто, кроме местных, вам не расскажет, что в июле вы не найдете в солнечной Болгарии клубнику или черешню, а дыня будет зеленой».

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