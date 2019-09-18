РИАМО - 18 сен. Столичные правоохранители завершили расследование деятельности банды подпольных банкиров, осуществлявших операции без разрешения Банка России, уголовное дело уже направлено в Зюзинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по столице.

«Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода свыше 9 миллионов рублей», – сказала заместитель начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

По данным следствия, злоумышленники использовали фиктивные организации, чтобы проводить банковские операции, получая комиссионное вознаграждение в размере 13% от сумм денежных средств клиентов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

На данный момент восемь фигурантов дела от 26 до 59 лет находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.