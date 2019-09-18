РИАМО - 18 сен. Должностное лицо ООО «СНБ Медиа Группа» привлекли к ответственности за участие в картельном сговоре на торгах, которые проводили в Ленинском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

«Ранее управлением было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «СНБ Медиа Группа» в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных торгах», - говорится в сообщении.

В итоге в антимонопольной службе ООО признали нарушившим федеральный закон о защите конкуренции. Должностное лицо компании оштрафовали на 20 тысяч рублей.