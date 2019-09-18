РИАМО - 18 сен. Специалисты природоохранного фонда «Верховье» нашли на берегах озера Дубовое в городском округе Шатура популяцию опасного растения — крестовника татарского, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Исследования они проводили специально для Минэкологии. Обнаружение сложноцветного растения, которое, к тому же, занесено в Красную книгу Московской области, стало для ботаников настоящим открытием.

«Растение обитает в границах государственного природного заказника «Озера Имлес и Дубовое с заболоченными берегами». В последний раз в Шатуре крестовник находили лишь в 80-х годах прошлого века», - говорится в сообщении.

Это растение, высота которого может достигать двух метров, имеет ярко-желтые многоцветковые корзинки диаметром 5–6 сантиметров. Они собраны в щитковидное соцветие.

Раньше его использовали для лечения мастита и стенокардии, хотя крестовник официально не является лекарственным растением. Кроме того, в нем содержится много алкалоидов, поэтому неопытным людям нельзя применять его для лечения. Злоупотребление или передозировка отвара может вызвать депрессию, а также тяжелые повреждения клеток печени, вплоть до цирроза.