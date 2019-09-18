РИАМО - 18 сен. Более 86 километров газопроводов построили и реконструировали в Москве в 2019 году, газовое хозяйство готово к зиме, сообщил РИАМО в среду генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.

«В нынешнем году для бесперебойного и надежного функционирования газового хозяйства построено и реконструировано более 86 километров газопроводов (включая ТиНАО и Толстопальцево). В рамках реализации городских программ, направленных на повышение надежности газоснабжения столицы, реконструированы все системообразующие ГРП, работающие в автоматическом режиме», - сказал Гасангаджиев.

Он добавил, что значительно расширилась зона дистанционного управления системой газораспределения столицы. К 2019 году на газовых сетях Москвы было установлено 623 автоматизированных запорных устройства.

Он уточнил, что подготовке газового хозяйства к осенне-зимнему периоду всегда уделяется особое внимание. Зимой увеличивается расход газа потребителями, однако есть достаточные резервы производительности оборудования газораспределения, и город готов к таким изменениям.

С 2012 года столичное правительство реализует государственную программу Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение», в рамках которой построено и реконструировано 563,3 километра газопроводов и 91 газорегуляторный пункт, сокращен износ сетей газораспределения, а резервы мощности газоснабжения составляют 26,7%.

Проведенные за последние десять лет планово-предупредительные ремонты и модернизация системообразующих ГРП позволили привести систему обеспечения газом московских потребителей к единому уровню надежности и безопасности, а это приоритеты работы «Мосгаза».

«В рамках подготовки столицы к отопительному сезону <…> специалистами «Мосгаза» выполнен плановый профилактический ремонт более трех с половиной тысяч километров газопроводов, завершен профилактический ремонт 272 ГРП и ШРП. Особое внимание уделяется повышению квалификации сотрудников аварийно-спасательных подразделений и круглосуточной готовности специализированной техники», - уточнил Гасангаджиев.

Для работы в условиях низких температур предусмотрены быстроразвертываемые надувные модули с устройствами интенсивного обогрева, мобильные командные пункты, мобильный штабной автобус, обеспечена готовность к использованию мобильных источников электроснабжения, персонал обеспечен зимним комплектом спецодежды. Завершена полная техническая проверка парка специальной автомобильной техники, оборудования и механизмов, используемых оперативным составом управления аварийно-восстановительных работ.