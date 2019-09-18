РИАМО - 18 сен. Под эстакадой Третьего транспортного кольца около делового центра «Москва-Сити» построили многоуровневый паркинг на 517 машино-мест, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Застройщику выдано заключение о соответствии (ЗОС) построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. Оформляется документация для выдачи разрешения на ввод», – отметил председатель ведомства Олег Антосенко.

Общая площадь паркинга составляет 19,5 тысяч квадратных метров. В здании шесть этажей (по три наземных и подземных). Автостоянка рассчитана на 517 машино-мест.

Паркинг возведен за счет средств инвестора. Застройщиком выступила компания «Сити Сентер Инвестмент Б.В.».

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. К проверкам многоуровневого паркинга в районе «Москва-Сити» привлекались специалисты центра экспертиз, которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – подчеркнул Антосенко.