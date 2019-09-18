РИАМО - 18 сен. С начала 2019 года на территории Москвы за счет внебюджетных средств инвесторов построили 10 детских садов и пять школ, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«По указанию мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем работу по формированию комфортной и удобной городской среды. Очень важно, чтобы вместе с жильем инвесторы строили и объекты социальной инфраструктуры – школы, детсады, поликлиники, спортивные объекты. С начала года в Москве введено в эксплуатацию 15 объектов образования – 10 детсадов на 996 мест и 5 школ на 2 925 мест», - отметил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Больше всего таких объектов построили в Северном административном округе. Так, например, три детсада ввели в эксплуатацию на Головинском шоссе в районе Войковский, также в Западном Дегунине был построен частный садик «Дискавери» на Дегунинской улице. В новом учебном году заработал частный образовательный центр с блоком начальных классов на 200 мест и детским садом на 90 мест в районе Беговой.

«Одна из самых больших общеобразовательных школ в Москве появилась в поселке Коммунарка (поселение Сосенское, ТиНАО). Там одновременно может заниматься 1,1 тысячи ребят. В настоящее время здание проходит освидетельствование на предмет безопасных условий пребывания детей. По условиям инвестиционного контракта школа подлежит передаче на баланс города», - отметил Левкин.

Кроме этого, по его словам, до конца текущего года в эксплуатацию введут еще два детсада — в поселении Десеновском и в районе Покровское-Стрешнево. Появится и еще одна школа на 550 мест на улице Речников в районе Нагатинский Затон.