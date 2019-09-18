РИАМО – 18 сен. Региональный Госадмтехнадзор в 13 муниципалитетах Подмосковья с начала осени 2019 года добился соблюдения правил тишины и покоя, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«По итогам надзорной деятельности сотрудников ведомства к административной ответственности были привлечены в основном строительные организации, нарушившие правила областного законодательства в сфере соблюдения тишины и покоя граждан, особенно в ночное время. Так, в Ленинском городском округе, в деревне Мисайлово, на Литературном бульваре восстановлена тишина после привлечения к административной ответственности ООО «МЕГАСТРОЙ МО», стало тише и в доме 29 поселка Развилка», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Также в Чехове сотрудники ведомства добились тишины на одноименной улице у дома 55. Устранены нарушения правил тишины и покоя граждан в городе Ликино-Дулево, в доме 10А на улице Калинина.

В городском округе Красногорск благодаря Госадмтехнадзору региона восстановлена тишина по нескольким адресам: на территории строительства ЖК «Рублевское предместье» и в поселке Отрадное, на улице Лесная, строительная площадка вблизи дома 18. За нарушение тишины и покоя при строительстве в ночное время привлечены к административной ответственности строительные компании ООО «СЗ Гранель П» и ООО «441 УНР».

По жалобе жителей города с помощью инспекторов Госадмтехнадзора региона прекращен шум в Краснознаменске, на улице Мира, дом 9А, в кафе No name.

«В Одинцовском городском округе сотрудники ведомства помогли устранить шум в сельском поселении Барвихинское, в деревне Раздоры. Региональные правила тишины и покоя были нарушены компанией ООО «СИТИСТРОЙ-МО», привлеченной к административной ответственности», – уточняется в материале.

В городском округе Королев инспекторы пресекли шум во время строительных работ по адресам: Бурковский проезд, дом 36, корпус 2, и на улице Карла Маркса, дом 12А. Причем, на Карла Маркса, 12А, нарушения тишины происходили неоднократно, и в каждом случае строительная компания ООО «Олимп-СК» была подвергнута административному взысканию со стороны надзорного органа.

Устранены нарушения правил тишины строительной компанией и в городском округе Балашиха, на улице Первомайская, дом 28, корпус 2. Нарушения тишины во время выполнения строительных работ были пресечены в городском округе Подольск, на улице Циолковского, дом 13В, и в микрорайоне Лаговский, вблизи поселка Леспроект.

В городе Домодедово, Кутузовский проезд, дом 16, жители страдали от шума, производимого в неположенные часы компанией «Опора». После привлечения к ответственности нерадивых строителей покой был восстановлен.

Кроме того, восстановлена тишина в деревне Новая Купавна на улице Сиреневая, дом 21, строение 1, и на улице Большая Московская Богородского городского округа. Устранен шум и в городском округе Кашира, в Ожерелье, на улице Пионерская, дом 16, квартира 23, где в недозволенное время нарушал покой соседей житель многоквартирного дома.

Наведен порядок и устранен шум в ночное время в Орехово-Зуевском городском округе на улице Кирова, дом 23Б.