РИАМО (БАЛАШИХА) – 18 сен. Бесплатные автобусы до Ольгинского лесопарка для участников акции «Наш лес. Посади свое дерево» организуют в Балашихе 21 сентября, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Акция «Наш Лес. Посади свое дерево» пройдет в Московской области 21 сентября. Центральной площадкой акции в Балашихе станет Ольгинский лесопарк. Там на территории 13 квартала планируется высадить более 40 тысяч сеянцев сосны.

«Для удобства участников акции будут организованы бесплатные автобусы до главной площадки. Начало в 11:00. Приглашаем всех желающих присоединится к акции и внести вклад в озеленение нашего города», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что в Балашихе два автобуса отправятся от площади Александра Невского в 9:00 и в 9:30, а в микрорайоне Железнодорожный – от здания администрации в 9:00.

Инструкторы выдадут участникам акции необходимый инвентарь: мечи Колесова, рабочие перчатки и ведра. В рамках мероприятия пройдет концерт, будет работать полевая кухня.

Кроме этого, 21 сентября также высадят 30 деревьев высотой от 2,5 до 3 метров в Пестовском парке. Посадка деревьев ценных пород и кустарников также пройдет во дворах, на территории социальных, спортивных и образовательных учреждений, городских поликлиник.

Акция по лесовосстановлению «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в Подмосковье с 2013 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.