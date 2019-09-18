РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 сен. В читальном зале библиотеки Подольска врач прочитал лекцию по теме гриппа и ответил на вопросы, после лекции 10 слушателям сделали прививки, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник Подольской городской клинической больницы №3.

«В читальном зале библиотеки №5 на улице Ватутина, дом №79, врач профилактики Центра здоровья поликлиники №3 Анна Ефимова прочитала лекцию по теме «Грипп. Что это?» и разъяснила вопросы эпидемиологии, этиологии, диагностики и профилактики гриппа. После лекции она сделала прививки 10 слушателям», – сказала сотрудник медучреждения.

Читатели-участники проекта «Быть здоровым, жить активно – это стильно, позитивно!» смогли получить вакцину от гриппа. Подробно о гриппе и новой вакцине желающие узнали из видеоролика.