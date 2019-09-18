РИАМО - 18 сен. Завершены работы по комплексному благоустройству микрорайона в столичном районе Ясенево, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел итоги благоустройства 26 дворов, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Правительство Москвы продолжает реализацию масштабной программы создания качественной городской среды. Но если в прошлые годы благоустройство выполнялось на отдельных улицах или во дворах, то с 2019 года в рамках программы «Мой район» мы берем в работу целые микрорайоны и комплексно приводим в порядок дороги, тротуары, пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки, озеленение и всю остальную инфраструктуру», - сказал Собянин.

Микрорайон в Ясеневе, в котором проживает более 20 тысяч человек, столичный градоначальник поставил в пример. Общая площадь микрорайона, ограниченного улицами Паустовского, Вильнюсской, Голубинской и Новоясеневским проспектом, составляет 80 гектаров. Здесь насчитывается 26 дворовых территорий, а также 16 социальных объектов — семь детсадов, пять школ и четыре поликлиники.

Благоустройство микрорайона стартовало в мае, а завершили работы летом 2019 года. Крупнейшим объектом благоустройства стала площадка на Вильнюсской улице, 7А. Ее коммунальщики освободили от долгостроя по просьбам местных жителей. Теперь здесь разбита зеленая зона с детскими и спортивными площадками.

В ходе работ реконструировали BMX-велодром на Тарусской улице, 15 детских и девять спортивных площадок. Привели в порядок и четыре площадки для тихого отдыха, сделали площадку для выгула собак.

«Комфорта, красоты и зелени микрорайону добавили новый газон на площади 107 тысяч квадратных метров, 4,18 тысячи новых кустарников, 64 вазона для цветов, а также более 400 новых скамеек, урн и других малых архитектурных форм», - говорится в сообщении.

Также в микрорайоне установили 487 новых опор наружного освещения, отремонтировали тротуары и пешеходные дорожки. Дорожно-уличная сеть микрорайона обзавелась шестью современными остановками для наземного общественного транспорта. На проезжей части улиц заменен асфальт, установлены бетонные бордюры.

«Кроме того, выполняется капитальный ремонт фасадов и отдельных инженерных систем в многоквартирных домах по адресу: улица Вильнюсская, дом 7, корпус 2, и дом 8, корпус 2, а также ремонт входных групп подъездов домов, выходящих на улицы Вильнюсская и Тарусская. Проведена промывка фасадов 26 домов», - отмечается в материале.

Облагораживание микрорайона продолжится. Осенью здесь высадят 33 дерева.