РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 сен. Во Дворце молодежи подмосковного Подольска можно будет бесплатно заниматься воркаутом, ближе к концу сентября там откроют специальную площадку, сообщил депутат совета депутатов Подольска Юрий Стрелков.

Стрелков провел тематический прием граждан по проекту «Детский спорт» партии «Единая Россия». Жители города обратились в том числе с вопросом о бесплатных занятиях спортом в Подольске, открытии площадок по воркауту.

«Предложил присоединиться к командным играм по дворовому футболу, а также записаться в филиал Дворца молодежи на занятия по физической подготовке. На территории Дворца молодежи площадку по воркауту откроют ближе к концу сентября, она будет работать по отдельному плану», – написал Стрелков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее он сообщал, что в филиалах Дворца молодежи также можно будет бесплатно заниматься танцами, организаторы уже провели первое пробное занятие.