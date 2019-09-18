РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 сен. Девять водителей такси оштрафовали в ходе рейда в подмосковном Подольске за нарушение правил перевозки пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На железнодорожной станции Подольска сотрудники управления регионального административно-территориального контроля (УРАТК) Минтранса Московской области проверили водителей такси на соблюдение правил перевозки пассажиров. Рейд прошел совместно с администрацией Подольска и сотрудниками правоохранительных органов.

«С открытием МЦД-2 на железнодорожной станции в Подольске ожидается увеличение пассажиропотока, в связи с чем станция заранее проверялась на безопасность и соответствие всем требованиям правил перевозки пассажиров такси. В ходе проверки порядка 50 транспортных средств было выявлено 9 водителей такси, работающих с нарушением действующего законодательства», – сказала начальник УРАТК Минтранса Московской области Елена Чаркина.

У водителей такси проверяли разрешения на осуществление перевозок пассажиров и багажа, техническое состояние автомобиля, наличие оборудования для выдачи кассовых чеков, путевые листы с отметками о прохождении предрейсовых медицинских и технических осмотров, а также наличие в салонах автоаптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки. Из-за отсутствия разрешения на перевозку пассажиров, автомобиль одного из водителей был перемещен на спецстоянку.

«На нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях», – добавила Чаркина.

Всего с начала 2019 года в Подмосковье были оштрафованы порядка 8,5 тысячи водителей такси за нарушение правил перевозки пассажиров. Минтранс Московской области проводит системную работу по приведению такси в соответствие с требованиями законодательства. Это необходимо для повышения комфорта и обеспечения безопасности пассажиров.

«Пассажирам следует помнить, что использование услуг нелегальных такси влечет за собой серьезные риски, поскольку водители не проходят регулярный предрейсовый медицинский осмотр, не соблюдают технический осмотр автомобилей и имеют минимальный водительский стаж», – поясняется в материале.

О такси, не соблюдающих правила перевозки, можно сообщать на портал «Добродел» в разделе «Общественный транспорт» – «Нарушения в сфере таксомоторных перевозок».