РИАМО - 18 сен. Для пассажиров 21 и 22 сентября будет закрыт участок Филевской линии Московского метрополитена, движение поездов между станциями «Киевская» и «Кунцевская» будет приостановлено, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах КМ. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 23 сентября, в 5:30», - говорится в сообщении.