РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 18 сен. Более 2 тысяч учащихся школ Домодедова приняли участие во Всероссийском экологическом диктанте, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«В школах Домодедова 16 сентября прошел Всероссийский экологический диктант среди учащихся 7-9 классов, состоящий из 20 вопросов. В мероприятии приняли участие более двух тысяч человек», – говорится в сообщении.

В заданиях были вопросы об экологических знаках и эмблемах, которые используются на продуктах и товарах, экологических проблемах и их опасности для окружающей среды, терминах и понятиях.