РИАМО - 18 сен. Строительная китайская компания CRCC может принять участие в возведении первой очереди административно-делового центра (АДЦ) в поселке Коммунарка новой Москвы, сообщил в среду на международном инвестиционном форуме по недвижимости Proestate руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

«Сегодня на территории АДЦ всего планируется построить 4 миллиона квадратных метров недвижимости, это в проекте планировки предусмотрено. Около 600 тысяч квадратных метров – это земельные участки, которые переданы «Мосинжпроекту». Они планируют сами реализовывать первую очередь с привлечением инвестора. На первой встрече мы договорились что 50 на 50 – «Мосинжпроект» и компания CRCC - готовы совместно этот проект реализовывать, с финансированием за счет собственных средств CRCC», - сказал Жидкин.

Он уточнил, что встреча с инвестором состоится в ноябре в Китае. Сегодня ведется работа по подготовке совместного соглашения.