РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 сен. Жительница подмосковных Люберец Наталья Муравьева вошла в десятку лучших участниц регионального конкурса «Леди-Бизнес Подмосковье – 2019», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Суперфинал конкурса «Леди-Бизнес Подмосковье – 2019» прошел в доме правительства Московской области, на нем выступили более 30 победительниц муниципальных этапов.

«Еще в августе заместитель председателя Люберецкого отделения «Союза женщин Подмосковья» Наталья Муравьева стала финалисткой муниципального этапа конкурса, она была одной из семи участниц. Вместе с остальными конкурсантками Наталья презентовала свой виртуальный бизнес-проект, который был направлен на развитие городского округа, и победила», – сказал глава Люберец Владимир Ружицкий.

Во время суперфинала в доме правительства каждая участница выступила со своей видеовизиткой, представила на суд жюри бизнес-кейс. По итогам соревнований были определены десять суперфиналисток. Все они получили ценные призы и подарки.

Конкурс деловых женщин стартовал в июле 2019 года. В нем приняли участие более 600 жительниц Московской области.

«Леди-Бизнес» – это конкурс делового имиджа, красоты и стиля, управленческих и предпринимательских навыков, умения выбрать и вести свое дело, а также женской гармонии и баланса. Его проводит региональная Торгово-промышленная палата при поддержке министерства инвестиций и инноваций региона в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».