РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 сен. В Подольском роддоме вовремя выявили отклонение в развитии многоплодной беременности и провели экстренные роды путем кесарева сечения, в итоге спасли маму и ее двух дочерей, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудник учреждения.

В Подольский роддом поступила женщина с многоплодной беременностью. У нее выявили отклонение от нормального развития на 34 неделе. При ультразвуковом исследовании диагностировали выраженное нарушение состояния второго плода.

«В срочном порядке женщину направили в родильное отделение и экстренно взяли в операционную. Путем кесарева сечения извлекли двух недоношенных девочек. Одна весила 1 килограмм 600 граммов, вторая - 2 килограмма 50 граммов. Детей перевели в реанимационное отделение. В настоящее время проводятся лечебные мероприятия», – сказала сотрудник.

Руководство Подольского роддома и родственники роженицы поблагодарили бригаду врачей Подольского роддома за оперативно оказанную медицинскую помощь.