РИАМО - 18 сен. Московский городской суд принял решение о принудительном лечении в медицинской психиатрической организации мужчины, которого признали виновным в убийстве жены и ребенка, сообщается на сайте прокуратуры столицы.

Суд рассмотрел уголовное дело о принудительном лечении в отношении 34-летнего жителя Москвы в связи с совершением им общественно-опасного деяния, подпадающего под признаки преступления, предусмотренного пунктами «а», «в», «д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью).

«Согласно заключению стационарной комплексной судебной экспертизы, мужчина страдает хроническим психическим расстройством, которое лишало его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», - говорится в сообщении.

Суд принял решение о применении к мужчине принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением.

В марте 2019 года мужчина, находясь в квартире со своим сыном 2013 года рождения, взял шило, подошел к ребенку и в течение 15 минут нанес более 100 колотых ранений по различным частям тела, после чего схватил сына обеими руками за шею и задушил.

Кроме того, он ударил свою жену в область носа, после чего повалил ее на пол, схватил ее обеими руками за шею и задушил.