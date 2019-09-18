РИАМО (БАЛАШИХА) – 18 сен. Около 70 дополнительных рабочих мест создали на территории авиационной корпорации «Рубин» в Балашихе благодаря открытию новой производственной линии, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Авиационная корпорация «Рубин» в Балашихе при поддержке Фонда развития промышленности России запустила новое импортозамещающее производство привод-генераторов переменного тока и насосов плунжерных для авиационной промышленности. В запуске модернизированного комплекса приняли участие руководство предприятия, Фонда развития промышленности, администрации Балашихи, представители Торгово-промышленной палаты России, Правительства Московской области, Российского Союза промышленников и предпринимателей.

«Авиационная корпорация «Рубин» в городском округе Балашиха создает изделия на высоком научно-техническом уровне, соответствующем мировым стандартам. Открытие новой линии является значимым событием для развития авиационной промышленности нашей страны», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он добавил, что из общей суммы инвестиций в 1,6 миллиардов рублей на создание нового механического цеха, его оснащение современным высокотехнологичным оборудованием для производства привод-генераторов переменного тока и насосов плунжерных, был задействован выданный предприятию в 2016 году Фондом развития промышленности России льготный заем в размере 300 миллионов рублей. В ходе модернизации на предприятии дополнительно создано 70 новых рабочих мест для жителей муниципалитета.

Авиакорпорация «Рубин» основана в Балашихе в 1946 году. Это единственное в России и странах СНГ предприятие, которое специализируется на проектировании, производстве, испытаниях и ремонте взлетно-посадочных систем самолетов, вертолетов и других летательных аппаратов: разработка и производство авиационных колес, тормозных систем и гидравлических насосов.