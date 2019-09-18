РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 сен. В поселке Дубровицы подмосковного Подольска завершился IV областной слет отрядов «Юный друг полиции» памяти Героя России Александра Монетова, все призовые места заняли команды округа, сообщил начальник теротдела «Дубровицкий» администрации округа Валерий Боярко.

Четвертый областной слет отрядов «Юный друг полиции» памяти Героя России Александра Монетова прошел второй раз в Дубровицкой средней общеобразовательной школе имени Монетова.

«В слете приняли участие 12 команд. Первое место занял отряд Дубровицкой средней общеобразовательной школы имени Героя России Монетова, второе – отряд Быковской школы и третье место – у Федюковской школы. В завершении мероприятия отряд Дубровицкой школы возложил цветы к подножию бюста Монетова», – написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Во время конкурса команды показывали свою строевую, медицинскую, правовую подготовку и творческий подход в подготовке «Визитной карточки». Каждая команда показала свое мастерство и профессионализм.