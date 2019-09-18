РИАМО - 18 сен. Совет депутатов Раменского городского округа принял решение о возложении полномочий главы округа на Виктора Неволина, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления территориальной политики Московской области.

«18 сентября 2019 года в Раменском городском округе состоялось первое заседание Совета депутатов Раменского городского округа. Депутатами принято решение о возложении временного исполнения полномочий главы с 19 сентября 2019 года на Виктора Неволина», - говорится в сообщении.

Также депутаты избрали председателя совета. Им стал Юрий Ермаков.

Виктор Неволин родился в 1964 году. Работал в подмосковных поселках Быково, Кратово. В декабре 2014 года был избран главой городского округа Бронницы сроком на пять лет.