РИАМО – 18 сен. Сотрудники Росгвардии задержали 26-летнего жителя подмосковных Мытищ, у него изъяли пакет с гашишем, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники Мытищинского отдела вневедомственной охраны заметили возле жилого дома на улице Веры Володиной мужчину, обратившего на себя внимание своим нервным поведением.

«При виде патрульного автомобиля он попытался скрыться, но был оперативно задержан сотрудниками Росгвардии. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции. В ходе досмотра у задержанного в кармане барсетки был обнаружен и изъят пакет с неизвестным веществом», – говорится в сообщении.

Проведенное исследование показало, что вещество является наркотиком – гашишем массой 5 граммов.

Для дальнейшего разбирательства 26-летний местный житель передан сотрудникам полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело.