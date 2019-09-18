РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 сен. В подмосковном Подольске ремонт дороги в деревне Бережки могут включить в план работ на 2020 год по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой отремонтировать участок дороги в деревне Бережки микрорайона Лаговский. Она отметила, что от деревни и до моста через Симферопольское шоссе фуры продавили асфальт. Дорога требует ремонта.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу ремонта автодороги в микрорайоне Лаговский. Данная дорога внесена в перечень объектов для включения в план ремонта на 2020 год. Все предложения, поступившие от граждан, будут рассмотрены до 1 ноября 2019 года. В план ремонта на 2020 год будут включены дороги, имеющие наивысшие показатели по следующим критериям: процент разрушения, интенсивность движения, аварийность и другим», – сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Он отметил, что также жители смогут самостоятельно определить дороги для включения в дополнительную программу ремонта. Для этого необходимо будет участвовать в голосовании на портале «Добродел».