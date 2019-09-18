РИАМО - 18 сен. До конца текущего года в 37 школ Московской области поступит новое оборудование – свыше 1,6 тысячи проекторов, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Подмосковья - министра образования региона Ольги Забраловой.

«Оборудование установят в 37 образовательных учреждениях 25 городских округов региона. <…> Новые проекторы будут размещены в предметных кабинетах, где ребята смогут вести научную и внеурочную деятельность», – сказала Забралова.

Она подчеркнула, что на закупку данного оборудования выделили 181 миллион рублей.

«Сложно представить себе современный образовательный процесс без использования мультимедийных материалов. Подмосковные школы двигаются в ногу со временем, ежедневно идет работа по их современному оснащению», - отметила Забралова.

Новое оборудование поступит в подмосковные школы в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда».