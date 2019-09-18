РИАМО - 18 сен. Ночью и утром с 19 по 21 сентября на территории Московской области прогнозируются заморозки, садоводам рекомендуют принять меры по защите растений, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по Подмосковью.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночные и утренние часы 19-21 сентября по Московской области ожидаются заморозки в воздухе до минус 3 - минус 1 градуса», - говорится в сообщении.

Из-за заморозков на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур - цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений.

Специалисты рекомендуют садоводам и дачникам предпринять меры по защите растений. Для этого нужно укрыть растения полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой. Материал должен обладать малой теплопроводностью (грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты).

Также в регионе объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за локальных заморозков на 19 и 20 сентября. «Желтый» - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.